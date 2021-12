Už sú to dva roky, čo sa Irina a Bradley rozišli. Obľúbený pár šoubiznisu tak spravil po premiére filmu Zrodila sa hviezda, keď sa špekulovalo o romániku Lady Gaga a Coopera, medzi ktorými to na filmovom plátne poriadne iskrilo. Ako sa však ukázalo, chýry o ich romániku pravdivé neboli. "Ľudia si to myslia len preto, pretože sme dobrí herci a k svojej práci pristupujeme zodpovedne," vyjadrila sa Gaga. Irina aj Bradley zostali po rozchode dobrí kamaráti a malú Leu vychovávali "na striedačku". Ako sa však zdá, dvojica si opäť, takpovediac, padla do oka.

Na najnovších fotografiách kráčajú po West Village ruka v ruke s malou dcérkou, obaja vysmiati a v dobrej nálade. Klebety na seba nenechali dlho čakať a bulvárne americké denníky už vo veľkom hlásajú, že sú opäť spolu. Na to, ako to v skutočnosti je, si však budeme musieť počkať. Ani jeden z dvojice sa zatiaľ k ich vzťahu nevyjadril a tak špekulácie o ich návrate zostávajú len akýmsi dohadom skalných fanúšikov.

Všetci traja pokope sa objavujú na verejnosti čoraz častejšie. Zdroj: Profimedia

Do karát im však nahráva hneď niekoľko vecí. "Je ťažké nájsť rovnováhu medzi byť slobodnou mamou a pracujúcou ženou a živiteľkou. Verte mi, sú dni, keď sa zobudím a poviem si: Ó môj bože, neviem, čo mám robiť," povedala Irina pre časopis Vogue a dodala, že byť slobodnou matkou nie je vôbec jednoduché. Modelka sa dokonca objavila aj na premiére filmu Nightmare Alley, v ktorom hrá Bradley hlavnú postavu. Na červenom koberci sa síce neobjavili spoločne, no už len to, že tam vôbec prišla, stačilo skalným fanúšikom k tomu, aby si vytvorili jasný záver.

O tom, že stará láska nehrdzavie, sa presvedčili aj Jennifer Lopez a Ben Affleck, ktorí sa dali opäť dokopy po 17 rokoch.

