Ako seriálová bojovníčka Xena si hravo poradila s nepriateľskými vojskami aj s antickými bohmi či mytologickými tvormi. Herečku Lucy Lawless si slovenskí diváci zamilovali práve vďaka tejto televíznej hrdinke z konca 90. rokov. Koncom marca čiernovlasá kráska oslávila už svoje 55. narodeniny. Aj keď na svoj vek nevyzerá, sotva by ste v nej nebojácnu Xenu spoznali.

Herečka Lucy Lawless (55) ostane pre ľudí už navždy nebojácnou a odvážnou bojovníčkou Xenou. S herectvom však začala už na strednej škole a dokonca si už ako 10-ročná zahrala v muzikáli. Okrem hereckej kariéry sa jej darilo aj na hudobnej scéne. Len málokto však vie, že Lucy bola v minulosti aj kráľovnou krásy. Mala len 21 rokov, keď vyhrala korunku na súťaži krásy. Ako však priznala, v mladosti trpela bulímiou, ktorú sa jej však napokon podarilo prekonať.

Zdroj: Xena

Najväčší úspech však zaznamenala až vďaka seriálu Xena: Princezná bojovníčka, ktorý sa na televíznych obrazovkách objavil v roku 1995. V druhej sérii však museli tvorcovia zvoľniť, pre jej zlomeninu panvy, ktorú utrpela počas nakrúcania šou The Tonight Show s Jayom Lenom v októbri 1996. Dej sa tak sústredil viac na vedľajšie postavy vrátane jej oddanej priateľky a spolubojovníčky Gabrieele (52). Ich vzťah na televíznych obrazovkách mal zvláštny nádych vďaka čomu sa Lucy stala lesbickou ikonou a dodnes je bojovníčkou za LGBT práva. Za podporu práv LGBT osôb dokonca získala v roku 2017 ocenenie.

Jej osobný život až taký ružový nebol. Lucy sa prvýkrát vydala v roku 1988 za Gartha Lawlessa (55), ktorému porodila dcérku Daisy (34). Manželstvo im však nevydržalo dlho a v roku 1995 sa dvojica rozviedla. Z rozvodu sa však rýchlo otriasla a v roku 1998 sa vydala za producenta seriálu Xena Roba Taperta (67), s ktorým je dodnes. Celkovo má herečka tri deti vrátane dcérky z prvého manželstva, ktorá sa otvorene hlási k homosexualite.

A hoc sa televízna postava Xeny za tie roky nezmenila, o herečke sa to povedať nedá. Na svoj vek vyzerá síce stále skvele, no divokú amazónsku princeznú by ste v nej hľadali márne. Herečka má dnes blond vlasy, nosí okuliare a miestami pripomína skôr všednú tetušku odvedľa, než sexsymbol 90. rokov.

