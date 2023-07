Dánska herečka Brigitte Nielsen oslavuje okrúhle narodeniny! Kráska známa hlavne z filmov Fantaghiró dnes dovŕšila 60 rokov. Nielsenová, ktorá bola v minulosti vydatá za Sylvestra Stallonea, predstavovala v 80. rokoch sexsymbol šoubiznisu. Dekády jej zo šarmu veru neubrali, no jej imidž poznačil škandál z roku 2012, keď ju odfotili, ako sa opitá váľa v parku.

Brigitte Nielsen odštartovala hereckú kariéru filmom Červená Sonja v roku 1985, kde si zahrala po boku Arnolda Schwarzeneggera. V rovnakom roku sa zoznámila so Sylvestrom Stalloneom, s ktorým sa krátko po prvom stretnutí zobrali! Ich láska však trvala iba do roku 1987, kedy sa pár rozhodol pre rozvod. S bývalým manželom však zažiarila vo filmoch Rocky IV a Kobra.

Aj keď dánska herečka oslavuje 60-ku, vek je pre ňu naozaj len číslo. Nielsenová je matkou štyroch dospelých synov a vo svojich 54 rokoch sa stala mamou dievčatka menom Frida, ktorú má so 41-ročným manželom Mattiom Dessim. Frida je jej vytúženým dievčatkom, ktoré sa narodilo po niekoľkých neúspešných pokusoch o umelé oplodnenie.

Pre magazín OK! prezradila po narodení jej dcérky, že lekári nemali veľkú nádej, že sa jej napokon podarí otehotnieť. "Lekári mi na začiatku procesu umelého oplodnenia povedali, že šance na bábätko sú naozaj malé, len 2,5 percenta. Dookola som im opakovala, že to budem skúšať, raz to predsa musí vyjsť," opísala svoju skúsenosť herečka.

Brigitte žije svoj život naplno aj v oblasti vzťahov. V rokoch 1983 a 1984 bola totiž vydatá za Kaspera Windita, ktorého však iba o rok vystriedala za legendárneho Sylvestra Stallonea. Ich láska však tiež netrvala dlho a tak sa herečka v roku 1990 vydala za Sebastiana Copelanda, s ktorým však vydržala len dva roky. Štvrtým manželom krásky z Červenej Sonji bol Raoul Meyer. Ich vzťah vydržal desať rokov, no v roku 2003 sa rozhodli pre rozvod.

Mattio a Brigitte sú manželmi od roku 2006 a v roku 2018 privítali svoju dcérku.

Nielsen je však okrem filmov a vzťahov známa aj plastickými operáciami, ktoré absolvovala v roku 2008. V tom čase podstúpila vo svojej nemeckej reality show šesť rôznych operácií priamo v televíznom prenose!

