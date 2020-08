FOTO Brutálna premena Céline Dione: Na nových záberoch omladla o 20 rokov!

V súvislosti so speváčkou Céline Dion sa už roky špekuluje o anorexii a problémoch s prijímaním potravy. O to viac speváčka prekvapila fanúšikov, keď na sociálnej sieti zverejnila nové fotografie. Skutočne pribrala alebo je to len výsledok špeciálnych efektov?