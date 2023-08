Speváčka v reakcii na pikantné obvinenia svojho čoskoro bývalého manžela reagovala na sociálnej sieti Instagram zverejneným videom, na ktorom jej neznámy muž oblizuje jazykom nohu. Na ďalšom zábere si zas užíva pri bazéne v spoločnosti piatich svalnatých mužov, ktorí svojím vzhľadom okato pripomínajú Sama.

23. jún 2023: Posledný záber s manželom, ktorý Britney zverejnila na Instagrame. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ct0JmOxxuI3/

V príspevku speváčka zosmiešnila obvinenia z nevery. „Obliekla som si zelené šaty a objavila som sa u mojich priateľov. Pozvala som mojich obľúbených chlapcov a hrali sme sa celú noc,” napísala k príspevku. Krátko predtým zverejnila Britney ešte jedno video, na ktorom bola nahá a predvádzala sa do kamery.

Speváčka očividne núdzu o mužov nemá a svojmu čoskoro exmanželovi chcela dať zjavne príučku. Sama však z rozvodu ostala údajne šokovaná, no priznala, že ich manželstvo už nemá zmysel a ďalšiu bolesť by už nevydržala. Dvojica bola pritom zosobášená len 14 mesiacov, no o problémoch v ich vzťahu sa šepkalo už pred letom.