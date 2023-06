Speváčka Britney Spears znova lieta v problémoch. Podľa jej blízkych má mať herečka problém s nebezpečnou návykovou látkou, ktorá by ju mohla pripraviť o život. Skončí ako Amy Winehouse?

Rodina a blízki speváčky Britney Spears (41) vyjadrili v uplynulých dňoch vážne obavy. Niekdajšia popová princezná, ktorá už roky bojuje s psychickými poruchami sa podľa ich slov mala vybrať nesprávnou cestou, ktorá ju môže zničiť rovnako, ako zničila speváčku Amy Winehouse.

Speváčka Britney Spears Zdroj: Instagram/britneyspears

Obavy o život speváčky vyjadril jej otec Jamie a jej exmanžel Kevin v rozhovore pre Daily Mail. Podľa ich slov nemá speváčka aktuálne svoj život pod kontrolou a podľa ich slov má dokonca užívať drogy. „Obávam sa, že užíva pervitín - modlil som sa, aby to niekto zverejnil a aby sa zobudila,“ vyjadril sa jej 45-ročný exmanžel. „Je to strašné. Je to matka mojich chlapcov,“ dodal.

Kevin Federline, za ktorého bola Britney vydatá v rokoch 2004 až 2007, so synom Jaydenom. Zdroj: Kevin Federline/Instagram

Vážne obavy vyjadril aj jej otec, ktorý speváčku držal roky pod kontrolou. „Britney môže zomrieť ako Amy,“ šokoval svojimi slovami a pripomenul, že kým bola pod jeho kontrolou, darilo sa jej omnoho viac. Samotná speváčka tieto obvinenia nekomentovala, no ranu pod pás jej uštedrili aj jej synovia Sean Preston a Jayden, ktorí uviedli, že videli, ako jej do domu doručili drogy. „Zakaždým, keď zazvoní telefón, obávam sa, že prídu zdrvujúce správy. Nechcem, aby sa chlapci jedného rána zobudili a zistili, že sa ich matka predávkovala,“ dodal Kevin v rozhovore.

Či má speváčka skutočne problémy so závislosťou od pervitínu nevedno. Obvinenia môžu byť aj falošné, vzhľadom na jej naštrbené vzťahy s otcom aj exmanželom.