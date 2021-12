K okrúhlym 40. narodeninám dostala Britney Spears predčasne ten najkrajší možný darček – a dieťatko to nie je, hoci ho vraj speváčka plánuje! Nie, Britney sa po 14 rokov neslobody konečne dočkala toho, že môže v plnom rozsahu rozhodovať sama za seba. Nečudo teda, že prvé narodeniny (a to rovno guľaté) oslávila vo veľkom štýle.

Samotná popová princezná, ktorá sa v roku 2007 nervovo zrútila a prišla ako o deti, tak aj čiastočne o svojprávnosť, na sociálnych sieťach zdieľala zábery z luxusnej narodeninovej dovolenky.

Spolu so snúbencom Samom Asgharim nasadli do súkromného tryskáča, kde tieklo šampanské a krájala sa torta v tvare písmena „B“, a vybrali sa do Mexika. Presnú lokalitu však Britney neodhalila, pretože odkedy získala slobodu, na päty sa jej neustále lepia paparacovia. Fanúšikom sa dokonca posťažovala, že ju naposledy odfotili, keď išla na benzínke na WC. Haló, trochu súkromia?

Paparacovia ju, v každom prípade, rýchlo vypátrali aj Mexiku, takže si veľa súkromia so Samom neužili.

Život, to je jedna veľká oslava

