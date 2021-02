Herečka známa predovšetkým zo seriálu Beverly Hills 90210 či Čarodejnice oznámila ešte minulý rok, že je v poslednom štádiu rakoviny. So slzami v očiach to povedala v živom vysielaní. Shannen však neobchádza dobrá nálada ani napriek zákernej chorobe a herečka, prekvapivo, vyzerá úžasne. „Mám pocit, že som veľmi zdravá," povedala napriek tomu, že jej vyhliadky do života nie sú dvakrát ružové.

VIDEO Seriálová Brenda v poslednom štádiu: ODPADNETE, chcela sa napchať do pračky!

Ako sa zdá, Shannen choroba nijako neobmedzuje. Nebolo to tak dávno, čo ju paparaci pristihli na nákupoch v Malibu. Aj cez rúško bolo vidieť, že sa usmieva a že má dobrú náladu. Spoločnosť jej robila maminka Rose, ktorá je Shannen v ťažkých časoch veľkou oporou. „Si mojim majákom. Veľmi ťa milujem," odkázala jej počas neľahkého boja s rakovinou.

Herečka sa počas pandémie zdržiava iba vo svojom dome a vychádza len vtedy, keď si musí odskočiť do obchodu. „Som taká vytočená. Ľudia v Malibu a v okolí chodia na pláže, na výlety, nedodržiavajú odstupy, nenosia rúška," čertila sa na sociálnej sieti. Keby sa Shannen objavila na ulici bez rúška a náhodou by sa nakazila, pre ňu ako onkologického pacienta, by to mohlo mať hrôzostrašné následky.

O tom, že je v skvelej forme, svedčí aj jej najnovšie video na sociálnej sieti Instagram. Shanne na začiatku videa dáva do pračky bielizeň, v závere sa však posadí do bubna práčky a vyzerá to, akoby sa tam chcela strčiť celá.

