FOTO Bradavky ako dve smerovky! Barbie Jessica Alves ukázala MEGA prsia v priehľadných šatách

Preoperovaná Barbie Jessica Alves (39), ktorá bola nedávno ešte mužom Rodrigom, nezaháľa. Po rozchode so svojím priateľom Jamiem Bugdenom sa vrhla znova do víru randenia a na verejnosti sa predviedla s novým frajerom. A ako sa zdá, spolu s láskou Jessice stúplo aj sebavedomie, a tak sa čoraz častejšie ukazuje v odvážnych šatách, ktoré odhaľujú aj to, čo by malo ostať verejnosti skryté.