TAJOMSTVO princeznej so zlatou hviezdou: OPITÝ PRINC a tehotné herečky

Kto by to naňho povedal! Na pohľad seriózny muž sa po rokoch priznal k prehrešku. Herec a spevák Josef Zíma (90) prezradil pikošky zo zákulisia nakrúcania rozprávky Princezná so zlatou hviezdou. Budete sa diviť!