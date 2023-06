Adriana s Aramom tvorili pár dlhých osem rokov, ich manželstvo však nezachránila ani spoločná 4-ročná dcérka Nina. Dnes si už obaja oddelene žijú vlastné životy. O dôvodoch svojho rozvodu však dvojica až doteraz mlčala. Plavovlasá sexbomba, pôvodom z Brezna, už vlani začala znova lietať z Monaka, kde so svojím bohatým partnerom bývala, do Paríža. Tam sa venovala úspešnej kariére. Natáčala seriál, podieľala sa na dvoch reklamách a fotila kampane. V rozhovore pre francúzsky magazín Gala prezradila, že cíti, že sa pred ňou opäť otvára široká škála možností.

Adriana Sklenaříková a Aram Ohanian sa vzali v roku 2014. Zdroj: Profimedia.sk

Ak ste však čakali za ich rozvodom veľkú drámu, boli ste na omyle. Podľa slov Adriany prebehol rozchod v pokoji a dôvodom bolo, že ich životy a ciele už spolu neharmonizovali. „Môžu sa objaviť iné túžby. A pokiaľ to nejde dobre, prečo by sme sa mali obetovať? Nikdy nie je príjemné povedať ‚zbohom‘, ale vzťah, ktorý sa končí, nemusí byť nutne negatívny,“ uviedla Adriana. Aj po rozvode si je s Aramom stále blízka. „Je to odlúčenie sŕdc, ale nie života. Držíme spolu pri všetkom, čo sa týka našej dcéry. Rozhodne si chceme spoločný vzťah s ňou zachovať,“ dodala.

Sama si teraz prechádza životom plným zmien, no novo nadobudnutú slobodu si užíva. „Nepovedala by som, že sa cítim ako tínedžerka, ktorá objavuje svet, ale je tam kúsok tohto stavu,“ zverila sa so svojimi pocitmi pre francúzsky magazín Gala. To, že chytila druhý dych, dokázala aj v Cannes, kde svojím vzhľadom a šibalským úsmevom zatienila aj mladšie kolegyne.

Je to pritom už druhé manželstvo, ktoré jej stroskotalo. Od roku 1998 bola vydatá za francúzskeho futbalistu Christiana Karembeua, s ktorým sa však v roku 2012 rozviedla.