Britská diva Adele je v pamäti mnohých zachovaná ako nesmierne talentovaná speváčka, ktorej poznávacím znakom je postava „tak trochu pri tele“. Už dávno sa však fotky guľatej Adele nepodobajú realite. Po rozvode začala s diétou a cvičením a dnes je z 32-ročnej autorky hitov ako Hello, Someone Like You či Rolling in the Deep iný človek.

Fotografie, na ktorých je Adele očividne o mnoho kíl ľahšia, už obleteli svet niekoľkokrát. Tentoraz však zašla „hitmejkerka“ ešte ďalej a rovno nám naservírovala záber v bikinách. Škoda len, že údiv z toho, ako skvelo vyzerá, zatienili obvinenia z údajného profitovania na africkej černošskej kultúre.

Na snímke má totiž účes vytvarovaný do malých drdolov, známych podľa denníka Daily Mail ako „bantu“, čo mnohí užívatelia na sociálnych sieťach odsúdili ako kultúrne nevhodné. Podľa kritikov sa takto Adele vraj zbytočne snaží zviditeľniť. Iní zasa tvrdia, že sa ich idol nedopustil ničoho takého, a že sa Adele jednoducho chcela pochváliť novou figúrou. No, a tretia skupina nehovorí o ničom inom, len o údajnej podobnosti medzi Adele a Katy Perry!

Niektorí fanúšikovia Adele na sociálnych sieťach hejtujú pre jej účes, iní zasa speváčku prirovnávajú ku Katy Perry, na ktorú sa vraj po novom podobá. Zdroj: reprofoto Daily Mail

Mimoriadne citlivá téma

Pokiaľ ide o Afroameričanov a ľudí tmavej pleti, situácia vo svete je mimoriadne citlivá po tom, čo v USA násilnou smrťou zomrel občan George Floyd. 46-ročný muž, bývalý ochrankár a vodič nákladiaka, tragicky zahynul počas brutálneho policajného zatknutia. Po Floydovej smrti sa nielen v USA, ale aj inde vo svete organizovali protesty za práva černochov a hnutia proti rasizmu pod sloganom „Black Lives Matter“, v preklade „na životoch černochov záleží“.

