Nemecký herec Ralf Wolter natočil vyše sto filmov a úspešný bol aj na doskách berlínskych divadiel a kabaretov. Pred kamerou sa Wolter naposledy objavil v roku 2012. Pochádzal z umeleckej rodiny, jeho otec bol kabaretný a varietný herec, spevák a akrobat. Herectvo vyštudoval v rodnom Berlíne, kde tiež začal hrať nielen v tamojších divadlách, ale vystupoval aj v kabaretoch.

Nezabudnuteľnou sa stala jeho rola Sama Hawkensa. Zdroj: Profimedia

V roku 1951 získal svoju prvú filmovú rolu vo veselohre DIE FRAUEN DES HERRN S. Nasledovali ďalšie filmy, v ktorých stvárnil predovšetkým humorné postavy ako pobláznený sluha vo vybranej anglickej domácnosti alebo ako čudák. Svoje najvýznamnejšie roly stvárnil vo filmových "Mayovkách". Nezabudnuteľnou sa stala rola Sama Hawkensa. Prvýkrát si ho zahral v roku 1962 v Poklade na Striebornom jazere, ďalej vo filmoch Vinnetou I, OLD SHATTERHAND (1963), Vinnetou III a v ďalších.

Svoju odvrátenú tvár ukázal život populárnemu hercovi v roku 2002, keď Wolter zavinil pri nehode smrť troch ľudí. Herec na diaľnici medzi Hamburgom a Berlínom uviazol so svojím autom v dopravnej zápche. Nechcelo sa mu však čakať a otočil auto do protismeru. Protiidúce vozidlá museli prudko brzdiť a do jedného z nich narazil poľský kamión. Traja starší ľudia zostali vo vozidle na mieste mŕtvi. V roku 2003 mu súd za to vymeral trest desať mesiacov podmienečne.