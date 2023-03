Ako uviedla rodina zosnulého herca, Browning zomrel prirodzenou smrťou vo svojom dome v Southwest Ranches na Floride v pondelok 27. marca. „Mal skvelú kariéru vo filmovom priemysle a poskytoval skvelú zábavu pre minulé aj budúce generácie,“ povedala pre The Hollywood Reporter dcéra zosnulého herca Kim Browning.

Vo veku 93 rokov zomrel herec Ricou Browning. Zdroj: Profimedia

Ricou Browning bol americký filmový režisér, herec, kaskadér a scenárista, ktorý sa narodil 23. novembra 1930. Vo svete hororov sa stal legendou práva vďaka stvárneniu podvodného monštra Gill-mana. Práve úloha Gill-mana vo filme "Creature from the Black Lagoon" bola obzvlášť pozoruhodná, pretože pri nakrúcaní strávil veľa času pod vodou. Úlohu Gill-mana si zopakoval aj v dvoch pokračovaniach filmu: "Revenge of the Creature" a "The Creature Walks Among Us."

Zdroj: Creature from the Black Lagoon, imdb

Browning pri tom začal svoju kariéru ako profesionálny plavec a nakoniec prešiel na kariéru filmového kaskadéra a herca. Pracoval na mnohých filmoch a televíznych reláciách, predvádzal kaskadérske kúsky a objavoval sa skôr v malých rolách.

Browningov príspevok k filmu a jeho ikonické stvárnenie Gill-mana z neho urobili milovanú postavu medzi fanúšikmi hororových filmov.