Herečka, ktorej bola diagnostikovaná rakovina prsníka v roku 2008. Počas tohto obdobia sa Christina rozhodla podstúpiť dvojstrannú mastektómiu a liečbu chemoterapiou. Najnovšie sa objavila na verejnosti na prestížnom odovzdávaní cien SAG Awards, o ktorom povedala, že môže byť jej posledným.

Krásna herečka, známa najmä vďaka seriálu Ženatý so záväzkami, prišla na udeľovanie v Kalifornii v sprievode svojej dcéry Sadie (12), ktorá jej bola počas celého večera oporou. Herečke diagnostikovali roztrúsenú sklerózu počas natáčania seriálu Dead to Me v roku 2021 a odvtedy sa jej stav veľmi nezlepšuje. Okrem problémov s chôdzou a kilami navyše má problém celkovo s motorikou a pohybom.

Christina Applegate prišla na odovzdávanie cien prestížnych SAG Awards v sprievode dcéry Sadie. Herečka bola nominovaná ako hlavná postava v seriáli Dead To Me. Zdroj: gettyimages

Okrem Christiny Applegate sa na prestížnom udeľovaní cien výborne zabávali aj hviezdy ako Cate Blanchett, Emily Blunt, Jamie Lee Curtis či Orlando Bloom.

Prestížne udeľovanie filmových cien SAG Awards bolo plné celebrít. Herec Brandon Frasier dostal ocenenie ako herec za snímku Whale. Zdroj: gettyimages

Každoročné udeľovanie ocenení 29. ročníka SAG sa konalo v luxusnom hoteli Fairmont Century Plaza v kalifornskom Los Angeles. Jeho priebeh bol naživo vysielaný cez rôzne kanály. Film Všetko, všade, naraz získal celkovo štyri ocenenia: za najlepšie herecké obsadenie, za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe (Michelle Yeoh) a za najlepší mužský a ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Ke Huy Quan a Jamie Lee Curtis). Cenu pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe dostal Brendan Fraser za účinkovanie v dráme Veľryba. Za kaskadérske výstupy ocenili tvorcov filmu Top Gun: Maverick.