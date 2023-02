Americká herečka a producentka Courteney Cox sa stala populárnou vďaka svojej role Monicy Geller v kultovom televíznom seriáli Priatelia. Vzhľadom na to, že na verejnosti je už mnoho rokov, existuje množstvo špekulácií o tom, či podstúpila niektoré kozmetické zákroky, najmä plastickú chirurgiu.



Courteney Cox sa v minulosti verejne vyjadrila, že podstúpila niektoré kozmetické zákroky, ale poukázala aj na to, že niektoré z nich nevyšli podľa jej očakávania. Na verejnosti sa len nedávno objavila so zreteľne nafúknutým vzhľadom tváre, ktorý pravdepodobne vznikol v dôsledku prílišnej aplikácie dermálnej výplne. V rozhovore pre magazín New Beauty však uviedla, že sa snaží držať sa prirodzeného výzoru a vyhýba sa prehnanému upravovaniu vzhľadu.



Najnovšie sa hollywoodska hviezda môže pýšiť aj svojou hviezdou na legendárnom chodníku slávy. Na jej veľký deň ju prišlo podporiť a zablahoželať jej množstvo ľudí z blízkeho okolia. Medzi nimi aj Lisa Kudrow a Jennifer Aniston. Pri pohľade na herečku vidieť jej dokonalú postavu, ktorú si roky stráži a počas hereckej dekády sa nijako nezmenila, no o jej tvári sa to povedať veru nedá.

Okrem dermálnej výplne je možné, že Cox podstúpila aj iné kozmetické zákroky, ako sú napríklad facelifty.