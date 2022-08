Na pohľad suverénna a sebavedomá herečka nie je bez chyby! Dokonca to sama priznala! Eva Holubová (63) úprimne vyrátala svoje nedostatky. Páni, to by každý nedokázal!

Kto by nepoznal Evu Holubovú! Vďaka svojskému herectvu je hviezdou, ktorú diváci milujú. OK, nie všetci, ale fanúšikov má veľa.

Vo filme Pupendo nemala veľa dôvodov na radosť. Ale je to jeden z jej najúspešnejších filmov. Zdroj: Archív

Je to naozaj úprimná a otvorená žena. Veď na rovinu priznala, že mala problémy s alkoholom. Priznala temné dni, ktoré v minulosti prežívala. „Nepoznala som príčinu svojich úzkostných a boľavých stavov. Myslela som si, že to v nejakej miere majú všetci, že je to možno dôsledok pracovnej vyťaženosti. Proste som chcela nebyť,“ vyznala sa.

Absolvovala protialkoholickú liečbu, kde jej lekári vysvetlili, že sa môže vyliečiť. Podarilo sa jej to a bez terapie si nevie už dni predstaviť.

Rovnako tak otvorene prehovorila o manželstve. Netvárila sa, že je všetko bezchybné a zaliate slnkom. Svoje manželstvo s výtvarníkom Miroslavom Zdeněkom nevykresľuje iba v superlatívoch. „Na prvý pohľad vyzeráme, ako keby sme sa nikdy nepohádali. Ale to viete, že to dokážeme. Väčšinou kvôli blbostiam,“ priznala herečka.

