Kráľ rokenrolu Evis Presley († 42) zomrel síce pred 45 rokmi, no jeho odkaz – a najmä rodinní príslušníci – žijú ďalej. Päticu krásnych žien v podobe exmanželky Priscilly, dcéry Lisy a vnučky Riley Keough na červenom koberci spojila premiéra životopisného filmu o legendárnom spevákovi.

Tri generácie rodiny Elvisa Presleyho sa zišli v kine, aby si pozreli novú životopisnú snímku hudobnej ikony. K bývalej manželke Priscille (77) sa v sobotu večer pri premietaní filmu Elvis v Memphise pripojila ich dcéra, speváčka Lisa Marie (54) a vnučky Riley Keough (33), Finley Aaron Love Lockwood (13) a Harper Vivienne Ann Lockwood (13).

O filme v réžii Baza Luhrmanna, ktorý oficiálne vyjde budúci týždeň, Riley povedala, že išlo o veľmi emotívny zážitok. „Za päť minút som začala plakať a neprestala som. Je tu veľa rodinnej traumy," prezradila mladá žena, ktorá okrem Elvisovej smrti narážala aj na tragickú samovraždu brata Benjamina, ten si vzal život v roku 2020 ako 18-ročný.

Dojatie neskrývala ani Priscilla, ktorú by dnes už Elvis zrejme ani nespoznal. V minulosti podľahla čaru plastických operácií a zverila sa do rúk „šarlatána“, takže dnes už svoju zašlú krásu môže hľadať len na fotkách a nie v zrkadle. Hudobníka by však možno potešilo, že mu ostala verná aj po smrti a nikdy viac sa už nevydala.

Hudobnú ikonu v životopisnom filme stvárnil herec Austin Butler (30) a to vďaka nepopierateľnej podobe so zosnulým kráľom rokenrolu. Spoločné majú ešte aj prenikavé modré oči, ktorými kedysi Elvis zvádzal krásne ženy.

