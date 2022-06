Krásne šaty, žiarivý kočiar a more ruží – sobáš Britney Spears (40) a Sama Asghariho (28) skutočne pripomínal rozprávku, ale to sa zmenilo úderom polnoci.

Speváčka totiž neutiekla zo zábavy a nestratila pritom črievičku, ale poriadne sa odviazala, s holým zadkom pretancovala noc a topánky zahodila rovno obe!

V tejto verzii Popolušky sa navyše popová „princezná“ pusinkovala s popovou „kráľovnou“ Madonnou (63), pričom namiesto krutej macochy a zlých sestier sa v tomto príbehu objavil – ako záporná postava, ktorú každá rozprávka potrebuje – prvý exmanžel Spearsovej.

Alexander – zarytý antivaxer a fanúšik exprezidenta Donalda Trumpa – preliezol plot speváčkinej luxusnej vily v kalifornskom meste Thousand Oaks neďaleko Los Angeles a napochodoval priamo do svadobného stanu. Jasona následne bez milosti spacifikovala ochranka a po príchode polície sa už viezol do basy. Zdroj: Profimedia

Problémový antivaxer Jason Alexander (40), na ktorého bol v inom štáte USA vydaný zatykač, chcel svadbu svojej prvej ženy prekaziť, no ako to už v rozprávkach býva, dobro porazilo zlo a všetci žili šťastne až do... no, uvidíme, dokedy Britney vzťah vydrží. Vydávala sa totiž už tretíkrát, ale do tretice je predsa všetko dobré.

Pózovačka Sama a Britney na balkóne. Zdroj: Instagram/Britney Spears, Paris Hilton

A aby sme boli korektní, provokatéra Alexandera v tejto verzii príbehu neporazilo ani tak dobro, ako platení ochrankári. Hold, moderná rozprávka. Ale ako sa hovorí, koniec dobrý, všetko dobré, nie?

