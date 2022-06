Vojvodkyňa Meghan (40) a princ Harry (37) si svoje súkromie poctivo strážia, rovnako tak aj súkromie svojich dvoch detí syna Archieho (3) a dcéry Lilibet (1). Ich fotografie zverejňujú len veľmi sporadicky hlavne pri príležitosti narodenín. Niet tak divu, že je verejnosť zvedavá hlavne na to, ako vyzerá malá Lilibet, ktorá 4. júna oslávila svoje prvé narodeniny. Pri tejto príležitosti zverejnili Meghan s Harrym jej novú fotografiu.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu zverejnili novú fotografiu Lilibet na jej prvé narodeniny vo Frogmore Cottage. Snímku Lilibet nafotil fotograf a priateľ páru Misan Harriman, ktorý sa zúčastnil pikniku.

Harry a Meghan usporiadali v sobotu „uvoľnenú“ záhradnú párty pre malú Lilibet s narodeninovou tortou, balónmi, spoločenskými hrami a piknikovým občerstvením. V deň jej prvých narodenín je zachytená na oficiálnej fotografii s ryšavými vlasmi, usmieva sa a je oblečená v bledomodrých šatách s bielou mašľou vo vlasoch. Ako sa tak zdá, malá Lilibet sa celkom "potatila, a na mamu Meghan sa príliš nepodobá. Na podobnej fotografii bol v minulosti zachytený aj malý princ Harry.

Kalifornský pár zverejnil fotografiu niekoľko hodín po tom, čo vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge umiestnili na sociálne siete obrázky, na ktorých sú skryté momenty z Jubilea. Malá Lilibet sa podľa denníka Daily Mail stretla v sobotu aj so svojou prababkou kráľovnou Alžbetou. Podľa zverejnených informácií však kráľovná zakázala na ich stretnutí fotografa, ktorý by zachytil moment ich prvého kontaktu s malou pravnučkou. Dôvodom boli údajne obavy z toho, že by Harry s Meghan zachytené zábery zverejnili vo svojom dokumente pre spoločnosť Netflix.

Vojvodkyňa Meghan a princ Harry sa medzičasom presunuli súkromným lietadlom naspäť do Los Angeles a ďalších osláv jubilea sa po bohoslužbe nezúčastnili.

So sebou si však priviezli medzi ostatnou batožinou aj darčeky, ktoré ich deti podľa všetkého dostali počas návštevy Británie. Medzi batožinou bola aj drevená hojdačka či modrá kolobežka. Počas svojho pobytu v Británii sa Meghan s Harrym držali stranou. K očakávanému udobreniu sa s princom Williamom a vojvodkyňou Kate nakoniec nedošlo a dvojica sa domov vrátila so svojou nálepkou čiernych oviec.