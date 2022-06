Pornoherečka Lolo Ferrari to nemala v detstve jednoduché. Trúchlila nad smrťou otca a jej matka ju údajne neznášala. Všetko sa zmenilo v roku 1988, keď sa ako 19-ročná vydala za obchodného dílera Érica Vigneho, ktorý bol od nej o 15 rokov starší. Spočiatku bezstarostný život sa však časom obrátil o 180 stupňov. Lolo mala našliapnuté na úspešnú kariéru modelky, to však jej staršiemu manželovi nestačilo. Éric pracoval ako jej manažér a hovorí sa, že to bol práve on, kto ju nútil do plastických operácií.

Zdroj: Gie Knaeps

Písal sa rok 1990, keď Lolo odštartovala radikálnu premenu a podstúpila vyše 20 plastických operácií pŕs. A výsledok? Obvod jej hrudníka meral neuveriteľných 180 centimetrov, čím sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Eva, teda Lolo Ferrari, nosila na svojej hrudi 6 kilogramov implantátov, čo jej prekážalo aj pri chôdzi.

