Úprava nechtov, nakupovanie oblečenia a návšteva kaderníka. To sú obľúbené aktivity nemeckej milionárky Carmen Geiss, ktorá na svoj vzhľad nedá dopustiť. Fanúšikom však pri pohľade na nové fotografie už pretiekol hrniec trpezlivosti. Milionárke za jej vzhľad a úpravy poriadne naložili.

Milionárka Carmen Geissová sa nikdy netajila tým, že jej vzhľad nie je tak celkom prirodzený. Otvorene priznala dokonca aj silikóny či botox, ktorým si udržiava mladistvý vzhľad. Jej fanúšikovia ju doteraz vcelku šetrili a jej kozmetické vylepšenia príliš neriešili. Keď však Carmen v uplynulých dňoch pridala na Instagram nové fotografie zo stretnutia s "moslimskými Kardashiankami", fanúšikom trpezlivosť pretiekla.

Moslimsko-americké sestry „Sozahdahs Sisters“ sú totiž rovnako hviezdami reality šou, ktorá sleduje ich život v Los Angeles. Pôvodne neškodne vyzerajúci skupinový obrázok so „Sozahdahs Sisters“, ktorý zverejnila na Instagrame, vyvolal senzáciu. Hoci skupina pôsobí veľmi harmonicky a všetky ženy na snímke žiaria, fanúšikov zábery značne vytočili.

A dôvod? Mnohí na fotke totiž takmer nespoznajú Carmeninu tvár a obávajú sa, že manželka milionára to s kozmetickými operáciami preháňa. „Dúfajme, že toto nebude vzor pre vaše prirodzene pekné dcéry,“ píše pod skupinovou fotkou šokovaný fanúšik. Iný používateľ si myslel, že plastikový vzhľad televíznej celebrity je "nechutný... nebude to oveľa horšie". Ďalší užívateľ narážal rovnako na tvár milionárovej manželky: "Geissovci sa mi vždy páčili pre ich prízemnú povahu, ale teraz je to čoraz trápnejšie a otravnejšie."

