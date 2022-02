Byť modelom či modelkou je v dnešnom svete sen skoro každého tínedžera. Chodiť po prehliadkovom móle oblečený v svetových módnych značkách je však niekedy poriadne sklamanie, najmä ak predvádzate bláznivé výtvory návrhárov, ako napríklad počas tohtoročného Týždňa módy v New Yorku či Londýne!

DIVOKÉ outfity z Týždňa módy v New Yorku: Takmer NAHÉ MODELKY a kostýmy ako z čias ABBY!

Páni návrhári si niekedy dokážu poriadne „uletieť“! Napríklad dvojica Phillipe a David Blond predstavila počas Týždňa módy v New Yorku svoju novú kolekciu na jeseň a zimu 2022. Modelky navliekli do úzkej spodnej bielizne, na ktorú im pripli umelé dekorácie, vďaka čomu vyzerali ako horšie verzie anjelikov z Victoria's Secret. Niektoré zas mali na sebe outfity alebo, lepšie povedané, kus látky, ktorý im zakrýval len intímne partie. Predstaviť sa v niečom takom pred očami celého sveta chce poriadny kus odvahy!

Osobitnou kapitolou boli novinky z dielne Collina Strada, ktorá predstavila azda najbláznivejšie outfity počas celého Týždňa módy v New Yorku. Modelky a modeli sa predstavili v žiarivých outfitoch, ktoré by za dávnejších čias ocenila aj švédska skupina ABBA. Ako sa však zdá, zvonové nohavice, flitre a tričká, ktoré vyzerajú ako reflexné vesty, sa opäť vracajú do módy.

Bláznivá módna prehliadka VIN + OMI v New Yorku. Zdroj: Gareth Cattermole

Čo sa týka outfitov vyzerajúcich ako z cirkusu, jasným víťazom sa bez debaty stáva módna prehliadka Vin + Omi v Londýne. Bláznivé neboli iba pestrofarebné a ligotavé outfity modelov, ale aj rekvizity, ktoré mali na hlave. Jedna z predvádzajúcich sa na prehliadkovom móle ukázala so stanom prilepeným na hlave, iná zas s balónmi, vrtuľami, divokým účesom alebo ružovou nafukovačkou.

