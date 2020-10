Tiffany označujú zahraničné médiá za najškaredšiu dcéru Trumpa alebo za škaredšiu verziu jeho obľúbenej dcéry Ivanky Trump. Tiffany po svojom otcovi zdedila výrazné zuby a mimiku, čo jasne vidieť aj na najnovších fotografiách. A zatiaľ čo Ivanka žne jeden úspech za druhým, Tiffany sa vo svete akosi stále nenašla.

V roku 2011 naspievala pesničku s názvom Like a Bird, ktorá mala byť začiatkom jej speváckej kariéry. To sa však nestalo a Tiffany sa rozhodla pre kariéru modelky. Tá jej, žiaľ, tiež nevyšla. V roku 2015 sa dostala do časopisu Vogue ako stážistka a v roku 2016 sa prvý a zrejme aj poslednýkrát prešla po móle spolu s ostatnými modelkami počas Týždňa módy v New Yorku. Od toho času nenabrala jej profesionálna kariéra žiadny smer a objavuje sa najmä po boku svojho otca.