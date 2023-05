Upozornenie: Vizuálny materiál obsahuje fotografie nevhodné pre citlivé povahy a maloletých

Niekdajší akčný hrdina Bruce Willis a jeho exmanželka Demi Moore sa už takmer mesiac pýšia novými titulmi – dedko a babka. Starých rodičov z nich urobila ich prvorodená dcéra Rummer (34), ktorá sa svoje dievčatko rozhodla priviesť na svet doma v nafukovacom bazéne. „Každá chvíľa, kontrakcia a každý kúsok bolesti pri pôrode stáli za to a urobila by som to tisíckrát,” uviedla dojatá mamina. A ako sa ukázalo, pri pôrode jej asistovala jej slávna mama Demi Moore, ktorá svoju dcéru celý čas podporovala a držala za ruku.

Pri príležitosti Dňa matiek sa Rummer odhodlala k odvážnemu kroku a na sociálnej sieti Instagram zverejnila niekoľko intímnych záberov plných bolesti, ale aj neskutočnej radosti. „Ďakujem, že si mi pomohla prejsť týmto pôrodom a dostať sa k príležitosti, o akej som snívala,” uviedla hrdá mamička na sociálnej sieti k zverejneným fotografiám. „Až teraz chápem tvoju hlbokú lásku ku mne a k mojim sestrám. Milujem ťa, mama, nikdy som nebola šťastnejšia,” dodala.

Bruce a Demi sa tešia z prvej vnučky Louetty Isley Thomas Willis. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CreABL-pCn1/

Autentické fotografie z pôrodu zaznamenal jej partner Derek Richard Thomas, ktorému Rummer rovnako venovala slová plné lásky a vďaky, že bol v najdôležitejšom momente jej života po jej boku. Ako v príspevku uviedla, veľkou oporou jej boli aj osobne prítomné mladšie sestry Tallulah a Scout.

Anketa Zverejnili by ste podobné fotografie z pôrodu na sociálnej sieti? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

K Dňu matiek zverejnila fotografie so svojou vnučkou aj herečka Demi Moore, ktorá v novembri oslávila už 60. narodeniny. Na zábere drží Louettu v náručí, pričom má na sebe oblečené sexi bikiny a na starú mamu vôbec nevyzerá. K oslavám Dňa matiek sa pridala napokon aj druhá manželka vážne chorého Willisa Emma Heming, ktorá sa objavila na spoločnej rodinnej fotografii už aj s malou Louettou. Na zábere však chýba hrdý dedko, ktorý je pravdepodobne autorom krásneho rodinného portrétu. Na snímke sú totiž len ženy vrátane Emmy, Rummer, Demi, prastarých mám a dievčat z rodiny. Ako sa tak zdá, na fotografiu hrdého dedka s vnučkou si ešte budeme musieť počkať.

Prečítajte si tiež: