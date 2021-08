Ďalšie trápenie malého Pľuščenka: Po tvrdých tréningoch plných sĺz musí nakrúcať trápne videá! ×

Syn najslávnejšieho krasokorčuliara Pľuščenka má len 8 rokov, no život si užíva v neuveriteľnom luxuse a prepychu. No to, čo sa na prvý pohľad zdá ako rozprávka, je v skutočnosti pre malého Alexa možno skôr peklom. Po desivých tréningoch plných sĺz sa totiž malý chlapec musí podieľať na ďalšej z posadnutostí jeho slávnych rodičov.