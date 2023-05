Ikonický film Pelíšky by sa mohol dočkať aj slovenskej verzie. Práve vyšla kniha, ktorá by mohla byť predlohou, už len zohnať ľudí a peniaze. Pozrite sa, čo je za tým!

Dobrú satiru a nápaditý vtip len tak niečo nenahradí! Pre mnohých je ich zárukou Ján Snopko (61). Úspešný humorista nám prezradil, prečo sa mu páči Simona Salátová, ako hodnotí televíznych zabávačov, prečo nechce byť influencerom, hoci mu to núkali, a čo povedal nebohý Milan Lasica na jeho novú knihu, ktorú teraz vydal. Práve ona by mohla byť predlohou slovenskej verzie Pelíškov.

Ján Snopko vydal novú knihu Hradská 56. Zdroj: archív

Kto je Ján Snopko Ako sám hovorí, je humorista, banskobystrický rodák a hrdý Radvančan. Spolupracoval a účinkoval v rozhlasových a televíznych reláciách Apropo, Bumerang, Dereš, Humorikon, O tri štart! a Sedem. Je autorom seriálov Lord Norton a sluha James, Dôchodcovia, Do tankoch na Budapešť, Stredoslováci, Autoškola, okrem toho i divadelných predstavení Vysílá Rádio Motyčka a Lord Norton a sluha James.

Vydali ste knihu Hradská 56. Zatiaľ sa predáva online a na vašich predstaveniach. Na čo sa môžu tešiť čitatelia?

– Dúfam, že sa môžu tešiť na dobrú knihu, ktorá je, ako povedala Olinka Feldeková, svetovými dejinami v malej Radvani. Dopĺňajú ju nádherné a jedinečné ilustrácie Ferka Liptáka, ktorý už so mnou spolupracoval na knihe pre deti Malý Dodo.

Knihu ste konzultovali s Milanom Lasicom a Oľgou Feldekovou. Aké rady vám dali?

– Túto knihu som nosil v hlave desať rokov. Keď som ju konečne začal písať, mal som šťastie, že som bol s pánom Lasicom v relácii Sedem, a tak som ho poprosil o radu. Nevedel som totiž, či ju mám písať v prvej alebo v druhej osobe. Pán Lasica mi povedal: „Tak mi doneste 30 strán napísaných v obidvoch verziách.“ Boli sme na vystúpení v Košiciach, tak som mu to priniesol. Večer si rukopis zobral na izbu, ráno pri raňajkách poklepkal prstom po jednej kôpke a povedal mi: „Mne sa to páči takto, a čo vám na to povedia ostatní, to vám môže byť jedno!“ Typický Milan Lasica. A to „takto“ bolo v prvej osobe – a tak je kniha aj napísaná.

MIlan Lasica bol jeden z prvých, ktorý knihu čítali. Zdroj: MICHAL SVÁČEK/MAFRA/Profimedia.sk

Krstili ste ju na predstavení Lord Norton a sluha James, ktoré má 800 repríz. Verili ste na začiatku, že táto hra môže dosiahnuť toľko repríz?

V čom vidíte jej úspech?

– Stanko Dančiak, ktorý to hral s Mariánom Zednikovičom, si poctivo zapisoval predstavenia a viem, že mali vyše 650 repríz. Teraz to hrajú Jožko Vajda a Juraj Kemka, alternuje Lukáš Latinák. Asi je to tak nadčasovo napísané, že ľudí to stále baví. Herci sú skvelí, ale že sa z toho stane legendárne predstavenie, to som nikdy tušiť nemohol.Krstili ste ju na predstavení Lord Norton a sluha James, ktoré má 800 repríz.

A nechystáte niečo nové pre divadlo alebo pre film?

– Film by som najradšej urobil z Hradskej 56. Jeden človek, ktorý má k filmu veľmi, veľmi blízko, mi povedal, že ak by sa to urobilo dobre, pokojne by z toho mohli byť slovenské Pelíšky. Už len zohnať ľudí a peniaze...

Roky sa venujete humoru a satire. Ako sa za posledné roky zmenili na Slovensku? V čom sú iné ako kedysi?

– Humor na Slovensku sa zmenil výrazne. A zabávači – pozor, nie humoristi, ale zabávači, pretože humorista musí vedieť aj písať – ktorí povedia v televízii dva východniarske vtipy a sú tam každý týždeň, sú považovaní za celebrity… Ešte šťastie, že nie aj za osobnosti a humoristov. A politická satira vlastne neexistuje, najlepšou zábavnou reláciou je bezpochyby O 5 minút 12...

Čo vytýka Salátovej a Hudákovi? Čítajte ďalej!