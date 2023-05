Kto by to doňho povedal! Český herec Luděk Sobota, ktorý dnes oslavuje 80, je vo filmoch známy ako popletený, koktavý a nesmelý hrdina. Na čo siahne, to pokazí. V súkromí bol však veľký zvodca, ktorému neodolali ani slávne krásavice!

Vo veľkom rozhovore pre idnes.cz Luděk Sobota priznal, že oslavy neznáša. Takže aj teraz je na Sicílii. Navrhla to jeho žena Adriana (58), ktorá pozná jeho nechuť oslavovať, a on s ňou veľmi rád súhlasil.

Priznal, že herectvo mu nikdy nerobilo príliš dobre a s vekom sa to vraj zhoršuje. Takže hrá iba minimálne. Spí dlho, potom ide na prechádzku a zájde k synovi Ladislavovi (32), ktorý má úspešnú posilňovňu.

Take jeho typické koktanie a najmä "ééééé", ktorým sa preslávil, už máme šancu vidieť skôr v reprízach filmoch a televíznych programov. Ako vôbec vzniklo? "Hrali sme v divadle Semafor s MIloslavom Šimkom už asi stokrát scénku Nad dopisy diváků s doktorom Práskalom. A mne napadlo začať robiť to prihlúple „ééééé“. Len tak, z nudy," opisuje Sobota. "Šimek sa ma po predstavení spýtal, čo som to predvádzal. Ja na to: Ale ľudia sa smiali, nie? Šimek uznal, že áno, a povedal mi, aby som to teda robil ďalej. Neskôr som to uplatnil aj v televízii," hovorí Sobota o tom, čím bol známy.

A hoci pôsobil popletene a komicky, na túto svoju podobu a legendárne "éééé" balil aj ženy. "Raz na zájazde na Morave nás zaujala veľmi pekná recepčná. Skúšal to na ňu každý, vždy po svojom. A Šimek mi potom povedal: Všetci sa o ňu snažia a potom prídeš ty s tým éééé a ona ide s tebou," smial sa Sobota.

Nakoniec však predsa len prišla tá, s ktorou už zostal. Sobota je 40 rokov ženatý s Adrianou. Zoznámili sa v Prahe na Staromestskom námestí, kde točil film Hodinářova svatební cesta korálovým mořem. Adriana, vtedy Vlasáková, mala 18 a bola tam ako klapka na praxi so strednej školy. Sobota priznal, že ho zaujala modrými očami - a že proste bola jeho typ. Oceňuje aj jej zmysel pre humor, ktorý ich spája.

Takže na časy, kedy mu ženy padali k nohám a on mal tie najznámejšie krásavice, už iba spomína. "V mojom veku už by bolo aj trapné, keby som chcel utekať k inej, najmä keď sa Adina o mňa tak úžasne stará," priznáva Sobota. A netají, že so ženami zamlada vybláznil dostatočne. "Poznal som ich naozaj veľa a možno to bolo dobre. Občas mi niektorá navrhla: A prečo by si si ma nevzal? Pomyslel som si: A prečo by som si mal brať práve teba? Adina nič také nenavrhovala a tým bola výnimočná," vychválil manželku.

