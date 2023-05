Nezabudnuteľný príbeh o dedinskej žene Johane Ovšenej, ktorá hľadá ženícha pre tehotnú dcéru, pozná azda každý Slovák. Ako žije jej predstaviteľka Milka Zimková, sa bol pozrieť pred pár rokmi týždenník Šarm. Hoci sa herečka publicite vyhýbala, redaktorov prijala vo svojom dome neďaleko Bratislavského hradu. Žila tam, pre niekoho trochu netradične, s bývalým manželom a s deťmi. „Bývame pod jednou strechou, ale sporák a kúpeľňu má každý svoju,“ prízvukovala s typickým úsmevom bodrá východniarka.

Redaktorov Šarmu dokonca herečka pustila aj do šatníka. Divadelné kostýmy a jednoduché šaty si šila sama, ale saká a sukne jej šil pánsky krajčír, aby boli perfektne vypracované. Vlastné modely uprednostňovala najmä preto, aby sa v meste nezrazila s rovnako oblečenou ženou. Rovnako tak milovala klobúky. Bola proste originálna - a nielen v obliekaní.

Herečka Milka Zimkovási žila po svojom a originálne. Zdroj: Facebook Milka ZImková

Herečka sa narodila v znamení leva a prejavovala sa u nej jedinečnosť a tvrdohlavosť, typická pre toto znamenie. V živote jej to vraj prinislo nielen pekné, ale aj trpké chvíľky. „Koľko som sa len naplakala, keď som si po skončení herectva s červeným diplomom nevedela nájsť v žiadnom divadle prácu,“ spomínala na deprimujúce obdobie.

Napokon zakotvila na rok v trnavskom divadle, ale účinkovala iba v detskej hre o Nevedkovi, kde za celé predstavenie povedala dve vety. Lenže východniarku, z ktorej chcela mať mama kuchárku, vraj len tak niečo nepoloží. Zaťala sa a začala si písať vlastné monodrámy, potom filmové scenáre a vzniklo aj sedem kníh poviedok, za ktoré pozbierala nemálo ocenení. Svetobežníčka, ktorá mala trinásť rokov vypredané svoje pražské predstavenia, prešla s vlastnými monodrámami cez Kubu, Škandináviu, Francúzsko, Balkán až do Volgogradu.

Záchody by umyla, počítač tak rada nemala

Milka Zimková a Michaela Čobejová ako mama s dcérou. Zdroj: Youtube

NIkdy však zo seba nerobila obrovskú celebritu, ktorú treba ospevovať. Na dôkaz toho, že sa neberie príliš vážne, pridala pred rokmi historku z nemenovaného slovenského mestečka. „Vrátnik v kultúrnom dome sa ma stále vypytoval, kedy dorazia ostatní členovia súboru. Zjavne nechápal, že v monodráme si vystačím sama, tak som povedala, že prídu neskôr. Keďže sa tam práve prestavovali priestory šatní, musela som sa prezliecť na toalete za plentou, kde mala upratovačka náradie. Otočila som vedro naopak, sadla si naň a čas čakania na divákov som si krátila pospevovaním. Odrazu jedna decentná staršia dáma odkryla záves a zahlásila: Mohli by ste radšej poumývať tie špinavé misy na záchodoch! A ja na to s úsmevom, že dobre, ja to umyjem, keď si zaspievam. Keď som potom vyšla na javisko, dáma v zamatových šatách s bielym vyšívaným golierikom sedela v prvom rade celý čas so sklonenou hlavou. Po prestávke tam už nebola…“ smiala sa herečka.

