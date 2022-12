Posledné FOTO Kirstie Alley († 71) z Pozri, kto to hovorí: Brutálne zostarnutá a na NEPOZNANIE ×

Jedného milovala celý život, s druhým chcela mať aférku a tretieho si vzala. Tak by sa dal v kocke zhrnúť milostný život zosnulej hviezdy filmov Pozri, kto to hovorí Kirstie Alley († 71). Hoci bola sama vydatá, počas nakrúcania kultovej komédie sa zamilovala do ženatého Travoltu, pričom city k nemu vraj prechovávala až do smrti.