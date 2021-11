Zdá sa, že Christopher dal na rady svojho slávneho otca! Keď v januári roku 2019 vyfotili paparaci 24-ročného mladíka na dovolenke v Mexiku, len málokto by povedal, že ide o syna svalnatého Arnieho. Christopher v plavkách totiž vyzeral ako zrelý kandidát do Extrémnych premien. Z ležadla sa pre obrovské brucho ledva postavil a keď sa mu to predsa len podarilo, nemotorne sa tackal po pláži.

Ako informoval britský denník Daily Mail, po promóciách si Christopher stanovil jasný cieľ, schudnúť. "Po promóciách si povedal, že chce žiť zdravší život, a to aj dodržal," povedal jeden známy. A to sa aj podarilo.

Promócie Christophera. Zdroj: @schwarzenegger/Instagram

Christopher vyzerá na nových záberoch, ktoré vznikli len prednedávnom, ako celkom iný muž. Na fotografiách si vykračuje vedľa svojho slávneho otca, ktorý ho zobral na obed v Santa Monice. Spokojný a vysmiaty vedľa svojho otca priťahoval azda všetky dámske pohľady. V chudnutí podporuje mladíka celá rodina na čele s otcom a bratom, hercom Patrickom Schwarzeneggrom. "Vyzerá lepšie ako ja," napísal na Instagrame pod fotografiu, ktorú zverejnil k 66. narodeninám matky Marii.

Arnold Schwarzenegger je rakúsko-americký herec, filmový producent, ktorý v rokoch 2003 - 2011 zastával úrad 38. guvernéra Kalifornie. S Mariou Shriverovou sa oženil v roku 1986, dvojica má spolu 4 deti. V roku 2011 podala Shriverová žiadosť o rozvod. Dôvodom bol Arnoldov mimomanželský románik s Mildred Patriciou Baenovou, ktorá dvadsať rokov pracovala v ich dome. Z ich románika sa v roku 1977 narodil Arnoldov nemanželský syn Joseph Baen.

