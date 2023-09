Herečka roky bojujúca s rakovinou Shannen Doherty (52) zažila tento víkend emocionálne stretnutie so svojimi hereckými kolegami z Beverly Hills 902 10. Pri pohľade na jej bolestivý výraz je jasné, že si ani teraz neprechádza jednoduchým obdobím a slová jej kolegov hovoria za všetko. Ako to s ňou naozaj je?

Pôvodní členovia obľúbenej tínedžerskej drámy z 90. rokov – vrátane Doherty, Tori Spelling, Jasona Priestleyho, Jennie Garth, Iana Zieringa, Briana Austina Greena a Gabrielle Carteris - sa po rokoch stretli na pódiu. Fanúšikovia obľúbeného seriálu sa nemohli dočkať, až uvidia naživo hviezdy, ktoré v dvornom rozhovore odpovedia na otázky nielen o hereckej kariére.

Po tom, čo sa v júni Shannen podelila o to, že rakovina sa rozšírila do jej mozgu, a na Instagrame zverejnila video, kde podstupuje radiačnú terapiu, sa jej stav veľmi nezlepšil. Nádor jej museli počas operácie odstrániť a CT vyšetrenie zistilo, že rakovinové bunky sa šíria z pôvodného miesta do mozgu. „Mám boj o život, ktorý riešim každý deň," povedala na nedávnom stretnutí. Fanúšikovia sa pritom postavili a herečka zožala veľký potlesk za to, ako silne bojuje.

Shannen sa zjavne snažila prejsť na inú tému a začala žartovať aj o svojom ďalšom nepodarenom manželstve. „Mojou ďalšou profesiou je zasnúbenie, manželstvo a rozvod - a to robím veľmi dobre,“ povedala hviezda, ktorá sa v apríli po 11 rokoch manželstva rozišla so svojím tretím manželom, fotografom Kurtom Iswarienkom.

Tentoraz je na boj sama, manželovi nedokázala odpustiť neveru. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CBwQH_xhGsP/

Anketa Ktorý seriál máte radšej? Beverly Hills 75% Krok za krokom 25% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Shannen okrem iného plánuje v novembri spustiť svoj podcast zaoberajúci sa jej spomienkami a cestou, ktorú si musela prejsť. Cieľom je pomôcť ľudom s rakovinou a zažať trocha svetla v ich temnejších chvíľach. „Náš život sa nekončí v momente, keď dostaneme túto diagnózu," povedala.

Prečítajte si tiež: