Slávna, obletovaná a milovaná. Tak by sa dala opísať kariéra jednej z najkrajších herečiek vôbec Claudie Cardinale. Dnes táto ikona oslavuje 85 rokov a stále sa teší priazni osudu. Nebolo to však vždy tak. Krásna Claudia si totiž počas kariéry prešla peklom.

Svoju filmovú kariéru začala v roku 1965, keď sa dostala do Benátok, kde si všimli jej ohnivú krásu. Stalo sa však niečo, čo jej v sekunde zmenilo život. Zistila, že je tehotná, otcom mal byť francúzsky letec, ktorý herečku znásilnil. V ten moment vstúpil do života Claudie mocný režisér Franco Cristaldi, ktorý prišiel s ponukou zmluvy trvajúcej dlhých 18 rokov a majúcej množstvo podmienok, ktoré by sa dali označiť za neľudské. Jednou z nich bolo, že sa za neho musí vydať.

Diktoval jej, ako má vyzerať, česať sa, že sa má udržiavať štíhla, ale hlavne – musí sa zrieknuť syna Patricka, ktorého dlhé roky predstavovala ako svojho brata len preto, aby ho uchránila. Počas všetkých tých rokov dostávala smiešny plat za nespočetne veľa filmov, nemohla mať vlastný názor a žila takpovediac vo väzení.

Claudia Cardinale a Pasquale Squitieri. Lásku konečne našla v náručí režiséra. Zdroj: gettyimages



Neskôr sa však všetko prevalilo a ona dostala ako odškodné smiešnu almužnu. Napriek všetkým útrapám a ťažkostiam sa Claudii Cardinale nakoniec podarilo vymaniť z pazúrov Cristaldiho a nájsť svoju pravú lásku. Tou sa stal Pasquale Squitieri, taliansky filmový režisér a scenárista.



Kvôli nemu mala údajne odmietnuť aj hollywoodskeho krásavca Marlona Branda či slávneho talianskeho herca Marcella Mastroianniho. Spoločne so Squitierim mali dcéru Claudiu. Claudia Cardinale o ňom hovorí, že to bol „jediný muž jej života“. Hoci sa ju v minulosti snažil zlákať Hollywood, odmietla s tým, že je Európanka a musí sa vrátiť do Európy. Momentálne je babičkou dvoch vnúčat – Lucilly a Mila. Stále sa venuje herectvu, napríklad v roku 2019 nakrúcala vo Švajčiarsku seriál Bulle, kde si „strihla“ rolu babičky.



Prečítajte si tiež: