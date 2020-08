Zábery, na ktorých je Marilyn tehotná, vznikli v júli v roku 1960 v New Yorku. Krásna herečka mala v tom čase 34 rokov a vydatá bola za filmového režiséra a francúzskeho herca Arthura Millera, s ktorým sa rozviedla o rok neskôr. Séria fotiek sa na verejnosti objavila prvýkrát v roku 2017, keď sa zábery údajne tehotnej Marilyn predali v aukcii za 2 240 dolárov. Britský denník Dailymail v tom čase napísal, že fotografie sa predali hlboko pod cenu, pretože ľudia si neuvedomujú ich význam.

Zábery spravila v roku 1960 veľmi dobrá kamarátka Monroe, Frieda Hull, ktorá im dala názov, "tehotenské snímky Marilyn". Na obrázkoch je vidieť jej vytŕčajúce bruško a podľa Friedy bola Marilyn v tom čase v rannom štádiu tehotenstva. Britský denník v článku taktiež vyhlásil, že otcom dieťaťa nebol Arthur, za ktorého bola v tom čase vydatá, ale jej filmový kolega, Yves Montand, s ktorým práve hrala vo filme Poď, budeme sa milovať (1960). Britskému denníku sa taktiež podarilo spojiť s kupcom fotografií, ktoré sa vydražili na akcii.

Anketa Myslíte si, že bola Marilyn skutočne tehotná? Áno. 100%

Nie. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Frieda bola na tieto snímky veľmi hrdá a taktiež aj na to, že ich držala v tajnosti až do dňa, keď zomrela. Povedala mi však príbeh, ktorý fotografie rozprávajú. Marilyn vraj bola v tom čase tehotná s Montandom. Povedala mi to s istotou," povedal Tony Michaels, nový vlastník fotografií. Frieda, autorka záberov, umrela v roku 2014. To, či bola Marilyn skutočne tehotná alebo nie, sa už teraz nedozvieme. Podľa Friedy si však krásna speváčka prešla tromi potratmi a po dieťatku veľmi túžila.