Anna zo Zeleného domu zverejnila FOTO bez Mejkapu: Vrásky neschová, no TEN detail vás dostane! ×

Kanadskú herečku Megan Follows preslávila úloha ryšavej siroty v megaúspešnom televíznom seriáli z roku 1985. Hoci román autorky Lucy Maud Montgomeryovej spracovali televízni a filmoví tvorcovia už mnohokrát, fanúšičky si najviac obľúbili práve nezabudnuteľnú sériu so sympatickou Megan v hlavnej úlohe. Anna zo Zeleného domu odštartovala jej kariéru, ale filmové začiatky vôbec neboli jednoduché. Dnes má herečka už 54 rokov, no povestná iskra jej stále ostala.