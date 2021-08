O rozchodoch a zlomených srdciach bežných ľudí sa príliš nehovorí. Naopak, celebritné vzťahy, prvé lásky aj búrlivé rozchody sú doslova pod drobnohľadom celého sveta. Čo by sa však stalo, ak by tieto páry predsa len ostali spolu a mali deti? Nuž, čítajte ďalej a dozviete sa.

Človeku často napadne, hlavne pri rozchodoch jeho celebritných obľúbencov, ako by ich život vyzeral, keby sa ich vzťah neskončil. Táto myšlienka napadla aj zábavnému portálu BoredPanda, ktorý si na celebritných expartnerov posvietil a pozrel sa na to, ako by vyzerali ich potomkovia, keby sa nerozišli.

Zdroj: Getty Images

Vďaka šikovným úpravám fotografií sa podarilo zábavnému portálu vyprodukovať imaginárne deti známych párov, medzi ktorými nechýbajú také zvučné mená ako Michael Jackson († 50), Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Justin Timberlake, Liv Tyler a mnoho ďalších. Takto by vyzerali ich deti, ak by sa tieto páry nerozišli. A musíme uznať, že pri niektorých je to ozaj škoda. Čo poviete?