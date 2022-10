Ako mohol TOTO UROBIŤ SYNOVI! Známy herec sa vybláznil pri chlapčekom mene: Veď čítajte! ×

To nemyslí vážne! Známy herec sa konečne stal otcom. Zrejme ho to tak potešilo, že sa rozhodol dať synovi netradičné meno. Len aby mu to raz chlapec nevrátil!