Energiu by mohla rozdávať, postavu má ako štyridsaťročná, pleť krásnu a zdravú! Módna návrhárka a spisovateľka Rebecca Justh proste vie, ako na to! A hoci onedlho oslávi 66. narodeniny, ve si to užiť aj s mužmi.