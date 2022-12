Miley Cyrus (30)

Miley Cyrus patrí k tým, ktorí Vianoce nemusia. Zdroj: Shutterstock

Speváčka a herečka už v roku 2016 na Instagrame priznala, že Vianoce nemá rada. „Hovorte mi trebárs Grinch, ale počas Vianoc som vždy smutná. Pripadajú mi nafúknuté, pochabé, postavené iba na ilúzii,“ vysvetlila. Teší ju však, že jej rodičia vždy na Vianoce pomáhali tým, ktorí v živote nemali také šťastie ako oni. To by si podľa nej mohli osvojiť viacerí a Vianoce by boli zachránené.

Ozzy Osbourne (74)

Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Žiaľ, dnes už v takejto forme zďaleka nie je a možno konečne prijme aj Vianoce. Zdroj: Getty Images

Bývalý frontman kapely Black Sabbath sa zo všetkých symbolov Vianoc vôbec neteší. „S*ať na Vianoce, nenávidím ich. Sú to sviatky pre shopaholikov a deti. Musím rozbaľovať hlúpe darčeky... také plytvanie papierom je to! Keď som pil, Vianoce boli fajn dôvod, prečo sa opiť. Teraz ich neznášam,“ povedal veľmi tvrdo.

Kedy Lady Gaga zistila, že nenávidí Vianoce? Čítajte ďalej!