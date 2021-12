Magda Vášáryová je aj pre našich českých susedov najmä známou a obľúbenou herečkou. Veď viackrát si zahrala aj v českých filmoch. A aj v rozhovore, ktorý v sobotu 18. decembra podvečer odvysielala ČT24, dokázala, že čeština ovláda výborne.

Už ako 16-ročná si zahrala vo filme Markéta Lazarová. Ako povedala, vybrali si ju preto, že mala dlhočižné blonďaté vlasy, vraj nikto neskúmal, či vie aj hrať. "Aj tých pár viet, čo som tam povedala, nahovorila česká herečka. Už ani neviem ktorá," povedala Magda Vášáryová v rozhovore.

Magda Vášáryová vo filme Markéta Lazarová. Zdroj: čsfd

Filmovanie to bolo ťažké. Štáb bol na Šumave, točilo s av tvrdých podmienkach. "Keď som chcela zavolať maminke, museli ma odviezť do mesta Sušice a tam som tri hodiny čakala, kým som ju niekde z diaľky počula," spomína herečka.

Priznala, že s ňou neustále bola učiteľka, aj s ňou spala v jednej izbe. "A to bolo dobre!" priznala so šibalským úsmevom.

Magda Vášáryová vo filme Postřižiny. Zdroj: YOUTUBE

Oveľa príjemnejšie bolo nakrúcanie kultového filmu Postřižiny, kde hrala manželku správcu pivovaru. Jej hereckými kolegami boli Jaromír Hanzlík a Jiří Schmitzer.

Nezabudnuteľná je scéna, keď Vášáryová vypije na jeden dúšok polliter piva. Moderátorke rozhovoru v ČT24 Světlane Witowskej pritom priznala, že pivo nemá rada. "Ale bola to úloha, tak som to brala. Poradili mi, aby som pivo neprehĺtala, len ho do seba naliala," prezradila, ako zvládla pivný polliter.

Film režíroval Jiří Menzel. Tesne pred tým, ako ho zničila ťažká choroba, poslal všetkým trom hercom scenár pokračovania Postřižín. "Po tridsiatich rokoch som prvý raz zaváhala, či sa nevrátiť k herectvu. Akurát mi prekážalo, že moja Mariška tam nemá zuby a ja mám ešte všetky svoje," smiala sa herečka.

Americký režisér Pakula chcel obsadiť Magdu Vášáryovú do hlavnej úlohy filmu Sophiina voľba. Zdroj: archív

Práve počas filmovania Postřižín prišiel za ňou na Moravu americký režisér Alan J. Pakula. Ponúkol jej úlohu v legendárnom filme Sophiina voľba. Za našu herečku sa intenzívne prihováral aj český režisér Miloš Forman. "Pakula prišiel na dve hodiny, ostal asi dva dni. Nuž, bolo dobre..." prezradila Magda Vášáryová. Rolu však nakoniec nedostala, obsadili do nej Meryl Streep. „Keď som ju videl, bol som okúzlený jej krásou a talentom. Rolu nezískala pre zásah producentov, ktorí chceli mať vo filme známu hviezdu, ktorou už v tej dobe Meryl Streep bola, a nie v Amerike neznámu herečku z východnej Európy,“ povedal sklamaný autor knihy Sophiina voľba William Styron.

