Najnovšie sa Zuzana opäť zdržiava na Slovensku. Markíza ju totiž obsadila do ďalšej série šou Tvoja tvár znie povedome. A keďže to momentálna situácia nedovoľuje, blondínka pre bezpečnostné opatrenia v žiadnom prípade nemôže lietať hore-dole do Španielska a dokonca ani dochádzať neustále do Žiliny a naspäť do Bratislavy. „Z môjho pôvodného plánu lietať každý týždeň tam a naspäť zišlo. Čo sa dá robiť? Musíme sa prispôsobiť danej situácii. Som šťastná, že mám vo svojej rodine takú veľkú oporu,” napísala na sociálnej sieti. Televízia to preto musela nejako vymyslieť.

Zuzana Belohorcová mieri do šou Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: instagram

Ako sme sa dozvedeli, blondínka je ubytovaná v modernom byte v krásnej novostavbe v Petržalke s výhľadom na Chorvátske rameno. A pochopiteľne, platí jej to celé Markíza. Cena za prenájom bytu v tejto novostavbe sa pohybuje od 450 do 600 eur mesačne. Keďže bytovky postavili len nedávno, vďaka vizualizáciám si môžu ľudia predstaviť, ako to v týchto bytoch vyzerá.

Rodičia Zuzany Belohorcovej sú jej vzorom. Zdroj: instagram.com/Zuzana Belohorcová

Nášmu fotografovi sa podarilo Zuzanu nafotiť, ako telefonuje na balkóne a následne ako odchádza z bytu preč aj s rôznymi darčekmi, ktoré prekladala do kufra auta. Na nové bývanie sme sa opýtali aj známej blondínky. „Keďže ma Markíza chcela do projektu, tak mi od ubytovania cez presuny a letenky zabezpečila všetko. Aj keď pôvodný plán bol iný. Pôvodne som sem chcela prísť len na 10 dní, nakoniec tu budem tri mesiace. Keďže situácia je taká, aká je, ostanem tu do konca šou. Zvykám si na to – a aj na byt. Viete, všetci účinkujúci sú doma s rodinami a ja som tu sama. V podstate bez detí a bez rodiny. Či mi to prekáža? Tri mesiace nie sú rok,” reagovala Belohorcová.

O stanovisko sme poprosili aj televíziu. „So Zuzanou sa televízia dohodla, že počas nakrúcania šou Tvoja tvár znie povedome jej pomôže s ubytovaním, keďže dlhodobo žije v zahraničí a v Bratislave nemá zázemie,” reagovala Adriana Podobová, PR manažérka TV Markíza.