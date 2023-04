Ďalšia smutná správa z umeleckého sveta! Zomrel uznávaný režisér a exmanžel herečky Zdeny Studenkovej (68) Stanislav Párnický († 77). O necelé dva týždne by oslávil 78. narodeniny. Tých sa však už, bohužiaľ, nedožil. Jeho manželstvo so Zdenou kedysi krachlo po 14 rokoch. Ich rozvodom dcéra Simona Párnická veľmi trpela.

Legendárny režisér a významná osobnosť slovenskej televíznej a filmovej tvorby Stanislav Párnický zomrel v piatok ráno vo veku 77 rokov. Podľa informácií Nového Času skonal v sanitke. Správu pre RTVS potvrdila jeho dcéra Lucia Párnická. Párnický sa stal režisérom v polovici 70. rokov, keď nakrúcal najmä filmy pre Slovenskú televíziu. Televízna tvorba dodnes predstavuje významnú časť jeho filmografie. V jeho tvorbe hraných filmov vynikla psychologická dráma Kára plná bolesti z obdobia 2. svetovej vojny

Stanislav Párnický zomrel vo veku 77 rokov. Zdroj: TASR

V roku 1995 nakrútil pokračovanie filmu Štefana Uhra – Pásla kone na betóne s názvom Kone na betóne. Párnický, ktorý bol tiež bývalým manželom herečky Zdeny Studenkovej, by o necelé dva týždne oslávil 78. narodeniny. V minulosti bol ženatý so Zdenou Studenkovou.

Studenková to s Párnickým ťahala viac ako 14 rokov, no medzi nimi to nebolo ružové. Ich manželstvo sprevádzali časté hádky. Keď stretla o 17 rokov mladšieho hudobníka Braňa Kostku, Párnického opustila. Jej jediná dcéra Simona mala vtedy 13 rokov. „Svojej dcére, keď mala 13, som jasne povedala: Milujem ťa, si moja najväčšia láska, krv mojej krvi, ale ja si život od nikoho, ani od teba, zničiť nenechám... Niesla to ťažko, ale nakoniec sa s tým zmierila,“ prezradila pred rokmi Studenková.

Od čias, odkedy sa dvojica rozišla, sa spolu príliš často nestretávali. Pred rokmi prišli do kontaktu Studenková a Párnický počas nakrúcania seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, kde aj spolupracovala, no odvtedy sa pred kamerami nestretli. Režisér spoločenské akcie často nevyhľadával, výnimku spravil, keď sa v roku 2019 objavil na premiére filmu Trhlina.

Dcéra Simona nesúhlasila s rozvodom rodičov a odvtedy sú ich vzťahy takpovediac na bode mrazu. Keď išli s Párnickým od seba, povedala jej, že ju miluje, ale od nikoho a ani od nej si nedá ničiť život. „Ja som sa nikdy nezverovala mojej mame, moja dcéra sa nezveruje mne. Aj ma to mrzí, ale čo už, je to tak,“ priznala pred rokmi Studenková.