Večne usmiateho Vratka z Telerána diváci nepoznajú inak ako s dobrou náladou. Málokto by však povedal, že nedávno si prešiel obrovskými problémami. Pri príležitosti posunutého Dňa narcisov prekvapil šokujúcim priznaním. Pred rokmi si prešiel veľmi náročným obdobím.

Na snímke Vratko Sirági. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Ako 20-ročnému mi diagnostikovali zhubný nádor semenníkov, tak som strávil pol roka na chemoterapiách v Onkologickom ústave sv. Alžbety a porazil to,"prezradil pre markiza.sk. Na svojom Instagrame sa pred pár dňami o tom poriadne rozpísal. " Niekedy si možno myslíme, že to či ono sa nás netýka, že my pomoc nepotrebujeme, alebo naopak, kto pomôže nám, keď to budeme potrebovať. Rok 2010 bol pre mňa veľkým zamyslením a poviem vám, že nikdy som si krehkosť života a pomoc neuvedomoval viac, ako vtedy. Pomáhať je jednoduché, nepotrebujeme na to veľa peňazí, stačí nám chuť, nezištnosť a ľudskosť. Život je o maličkostiach a verte mi, že radosť a nádej z nich vnesie chuť do života, nech sa v ňom deje čokoľvek," napísal Vratko.

