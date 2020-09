"Asi ste si všimli, že sme posledný týždeň celá rodina doma izolovaní od celého sveta. Má to svoje opodstatnenie. Boli sme na Covid testoch a vyšli nám pozitívne. Zistili sme to viac menej "náhodou". Mal som totiž virózu, točila sa mi hlava a bol som slabý cca 3 dni. Od nedele do stredy. Ninu len jeden večer preháňalo. Dva dni dozadu stratila čuch a chuť. Tak sme si povedali, ešte pred stratou, že v rámci spoločenskej zodpovednosti pôjdeme na testy, aby sme sa uistili, že išlo len o virózu," začal moderátor svoje rozprávanie na Instagrame, kde sa o pozitívnych testoch zveril tesne pred poludním.

Matúš Krnčok Zdroj: Emil Vaško

"Bohužiaľ, testy odhalili, že sme IN. Nemali sme žiadne respiračné príznaky, ani kašeľ ani nádchu, ani horúčky. Teraz sme viac menej OK, slabý priebeh choroby. Našťastie! A prečo to sem píšem? Preto, aby ste vedeli, že Korona nie je hoax, že treba veriť odbroníkom a počúvať ich nariadenia, že nutne nemusíte mať iba respiračné ochorenie, aby ste to dostali," pokračoval Krnčok.