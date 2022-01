V roku 2017 si vyhral Robinsonov ostrov. Čo bolo pre teba v džungli najťažšie?

Najťažšie pre mňa bolo prežiť bez pravidelného prísunu jedla, na konci súťaže som odchádzal so 62 kilami, čo je pri mojej výške 186 cm dosť nepríjemné číslo.

My sme si to skúsili tiež. Po prvej noci väčšina ľudí povedala, že by to nedala. Ty si to mal ako?

Ja som sa mal úplne skvelo, každý moment, aj ten nepríjemný, som si na ostrove užíval, na súťaž som bol dopredu psychicky pripravený. Mal som naozaj poctivú prípravu zo všetkých strán, takže som vedel, čo na mňa čaká.

Čo ti na ostrove najviac chýbalo?

Keď som sa hlásil do súťaže, mal som 23 rokov, takže jediná vec, ktorá mi chýbala, bolo jedlo. Inak som bol slobodný, nezadaný študent, ktorý doma nenechával žiadnu rozrobenú prácu a ani deti, v tom to bolo pre mňa oproti starším súťažiacim jednoduchšie.

Aké si mal po niekoľkých týždňoch zmysly? Mal si ich viac vycibrené?

Je to tak, všetky zmysly pracovali na maximum, napríklad už po ceste na súťaž sme všetci podľa čuchu na 150 metrov vedeli, čo Ondřej Novotný schoval pod plachtou alebo čo mali členovia štábu na večeru.

Mnohých zaujímajú otázky typu, ako ste to všetci riešili s toaletou a čo budú robiť ženy, keď budú mať svoje dni? Kozmetika a podobné veci sú totiž v šou zakázané...

Samozrejme, dámske hygienické potreby tohto typu sú povolené. A čo sa týkalo potreby... Jednoducho do mora. Ale pozor! Keď do mora, tak jedine za odlivu, aby to všetko more vzalo (smiech). Inak sa to riešilo v džungli a následne sme použili piesok.

Neliezli ti na nervy ostatní súťažiaci, keď si vedel, že nemôžeš odtiaľ utiecť?

Toto mi nerobilo problém, ja som celkovo relatívne tolerantný človek a keď vieš, že to je celé na limitovaný čas a všetkých môžeš postupne vyhodiť z ostrova, dá sa to zvládnuť a s pokojnou hlavou.

Koľko si schudol?

Viac ako 13 kíl. Do súťaže som išiel už s dosť nízkym percentom telesného tuku, pretože som dlhé mesiace pred šou trénoval dvakrát denne. Toto sa však ukázalo ako nesprávna stratégia, lepšie je ísť tam s „troškou špeku”, aby mal človek z čoho brať a nepálil hneď svaly.

Aký postoj k životu máš po súťaži?

Snažím sa neriešiť banálne veci, ktorými som sa v minulosti veľmi zaoberal a strácal som na nich čas a energiu. Neriešim, čo si o mne ľudia, na ktorých mi nezáleží, my- slia. Ale v každom prípade to, čo mi to celé dalo, je nasmerovanie životnej cesty, ktorá viedla k mojej snúbenici Adéle, s ktorou čakáme na konci júna naše prvé dieťa.

