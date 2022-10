V podniku s názvom Tepláreň zastrelil páchateľ Juraj K. dvoch mužov. Jeho čin bol podľa všetkého motivovaný nenávisťou k LGBTI komunite, ktorú počas predošlých rokov rozširoval aj na sociálnych sieťach. Tento čin verejne odsúdila aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Zároveň chcem odkázať LGBTI komunite: To nie vy sem nepatríte, to nie vy sa máte báť chodiť po ulici. To, čo na Slovensko nepatrí, je nenávisť.“ Po tomto desivom čine sa však mnohí začali nahlas pýtať, či práve teraz konečne nenastal ten pravý čas, aby sa viaceré naše známe tváre verejne priznali k svojej sexuálnej orientácii, čím by vyjadrili podporu celej LGBTI komunite a dali tak jasne najavo, že nie je hanba byť iný. K opačnej orientácii sa v nedeľu v priamom prenose politickej diskusie na TA3 prihlásil aj moderátor Rastislav Iliev.

Rasťo Iliev V živom prenose sa moderátor politickej relácie na TA3 sa hrdo prihlásil k LGBTI komunite: ,,Ja sa k tomu hrdo hlásim a vyzývam k tomu aj kolegov novinárov, hercov, ale aj politikov.” Zdroj: TA3

„V sobotu bol medzinárodný deň coming outu a ja sa hrdo k tomu hlásim,“ povedal Iliev v TA3 s tým, že vyzval aj iné verejne známe osobnosti, hercov, umelcov, aby urobili to isté. LGBTI komunita to podľa neho teraz potrebuje. „Tých, ktorých už teraz veľmi pália prsty a chcú mi poslať ‚hejt‘, vyzývam, choďte za svojimi deťmi. Možno ste ich celý týždeň nevideli, opýtajte sa ich, čo ich trápi, možno ich už nikdy nebudete vidieť,“ dodal.

Spomienkový pochod za Matúša a Juraja, členov LGBT komunity, ktorých zastrelil radikalizovaný útočník v podniku Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. Na snímke je František Košarišťan, alias Fero Joke. Zdroj: MATEJ KALINA

Ako to vidia iní známi slovenskí gayovia? Pomohlo by komunite „za dúhovou oponou“, keby sa k nej hrdo prihlásili aj naše osobnosti, ktoré to dlhé roky taja? „Ťažko povedať. Bolo by to určite správne, v tejto situácii by to pomohlo veci, ale nikoho ku coming outu nútiť nemôžeme. Je to otázka osobnej slobody. Povedal by som to tak, že správny čas na coming out je vtedy, keď to ten človek tak cíti,“ povedal nám komik Fero Joke. „Je to určite osobná vec každého, ale zodpovednosť každého známeho ‚idola‘ – herca, politika, speváka – je v tomto momentálne veľmi kľúčová, aby ukázali, že sme normálni ľudia, ktorí nikoho neohrozujú. Kedy je ten čas, ak nie teraz? Možno keby bežný človek vedel, že vlastne obdivuje gaya alebo lesbu, tak by ten názor zmenil,“ uviedol spevák Jakub Petraník.

Ďalšie vyjadrenia si prečítajte na druhej strane