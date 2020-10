Herečka Yvetta Blanarovičová (57) má isté zdravotné problémy, pre ktoré musela ísť na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. No to, čo sa jej počas toho stalo, ešte nikdy nezažila.

So svojím trápením sa herečka posťažovala na sociálnej sieti s nádejou, že by jej to mohlo nejako pomôcť. „Ten šperk, ktorý mám na krku, si niekto požičal, keď som bola na magnetickej rezonancii,“ napísala nešťastná Yvetta.

Yvetta Blanarovičová. Zdroj: Ahaonline.cz

Strata ju pochopiteľne veľmi mrzí. „Má moje iniciály, je z bieleho zlata a uprostred má diamant, takže ak by ste ho niekde videli, v záložni alebo inde, prosím, dajte mi vedieť,“dodala.

