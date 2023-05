Zlatica Švajdová Puškárová stavila na obtiahnuté čierne šaty s pierkami na ramenách, ktoré mali poriadne odvážny výstrih. Úzky strih jej totiž prsia natoľko stlačil, že vyzerala ako hotová sexbomba. „Som sa tak teraz pozrela na seba, až som sa zháčila (smiech). Patrik to odsúhlasil, áno, veď nie je to nič také... Je to pod sieťkou, takže...." okomentovala Zlatica šaty, ktoré mala z požičovne, keďže mala veľa práce – moderovanie korunovácie Karola III. a časovo si tak nestíhala zaobstarať iný outfit.

Takto vyzerali prípravy Zlatice v maskérni pred moderovaním korunovácie. Zdroj: Instagram Zlatica Puškárová

Favoritom na titul kráľa tanečného parketu bol jej kolega z televízie – Vratko Sirági. Ten napokon skončil na treťom mieste. Zlatica si vychutnala šou v spoločnosti kamarátky, bez manžela Patrika Švajdu. Ten mal totiž pracovné povinnosti, keďže vysielal Televízne noviny a ešte v tú noc cestoval so starším synom Leom do Francúzska na hokejový turnaj.

Puškárová zvolila k šatám hviezdny look, ktorý pripomínal filmy 30. rokov. Ten jej pomohla vykúzliť jej dvorná vizážistka Lucia Woloszyn Freund. Inšpirácia pochádzala z obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám. „Pracujem na seriáli Dunaj a všetky ženy si chcú vyskúšať vizáž tých čias. Keď som zbadala, aké šaty bude mať – s pierkami na ramenách, tak som jej hneď povedala, že vlasy musia ísť hore. Navrhla som jej aj hladký drdol, ale Zlatica vždy preferuje objem na hlave. Tak sme hľadali riešenie. Ona je typická tým, že odo mňa už roky pýta vytlačené vlny. Nikdy si ich však u mňa nedala urobiť, tak sme to v nedeľu konečne dali. Bolo to však dosť narýchlo, lebo Zlatka meškala. Najprv sme to vyskúšali a povedala som jej, ak to nebude dobré, spravíme hladšie vlasy. A dosť zavážila ozdoba vo vlasoch, ktorá sa jej veľmi páčila,” prezradila nám Lucia



