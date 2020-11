Premiér Igor Matovič (47) v stredu prostredníctvom sociálnej siete informoval, že bol s pozitívne testovaným na koronavírus a okamžite mieri do karantény. Bližšie to však nešpecifikoval. Čo však ľudia, s ktorými bol tesne predtým v kontakte? V pondelok bol dokonca hosťom Zlatice Švajdovej Puškárovej v Televíznych novinách.

Najnovšie je v karanténe už aj premiér Igor Matovič, keďže sa riadi všeobecne platnými hygienickými opatreniami. „Nuž, pravidlá musia platiť pre každého rovnako. Keďže som bol v kontakte s pozitívne testovaným, hlásim odchod do domácej karantény. Koniec hlásenia a držte sa. Spolu sme silnejší ako vírus a hoci máme našu vlastnú slovenskú medzičasom odskúšanú atómovú zbraň na covid (plošné testovanie), bude to ešte veľmi ťažké, ale dokážeme to,“ informoval na sociálnej sieti. Otázkou však je, kedy vlastne bol s pozitívne nakazenou osobou a kto všetko by mal ísť tiež do domácej karantény.

Igor Matovič je v domácej karanténe. Zdroj: facebook I.M.

V pondelok večer bol hosťom v Televíznych novinách na Markíze, kde mal v prítomnosti moderátorky Zlatice Švajdovej Puškárovej živý vstup. Zvažuje blondínka a mama dvoch malých detí domácu karanténu? „Toto sme zatiaľ neriešili. Naozaj neviem. Musím sa priznať, že som to ešte nestihla veľmi sledovať. Včera (pozn. red. streda) som sa to dozvedela, ale kedy bol s tou osobou v kontakte, som nezaregistrovala. Takže ani neviem, či sa nás to týka. Záleží, kedy s tým nakazeným bol. Zaregistrovala som len to, že išiel do karantény, no ťažko sa vyjadriť, keď bližšie informácie nemáme,“ reagovala moderátorka. „V pondelok však vyzeral zdravo. Nechcem to zľahčovať, samozrejme. No čítala som, že už aj minister obrany je v karanténe,“ dodala.

