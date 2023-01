Máte za sebou niekoľko ocenených filmových diel. V podstate čo film, to úspech. Je to témou alebo spracovaním?

- Nejaké témy viac fungovali na divákov doma, iné v zahraničí. Dopredu sa to nedá úplne odhadnúť. Tým, že celý proces trvá niekoľko rokov, tak témy sa stále menia a je to aj dosť o šťastí, ak sa to trafí do vkusu divákov a spoločenskej situácie.

Kto je Michal Blaško • Narodil sa 30. 8.1989 v Bratislave.• Vyštudoval réžiu a scenáristiku na Filmovej akadémii Miroslava Ondříčka (FAMO) a pokračoval v štúdiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. • Jeho bakalársky film Atlantída vybrali v roku 2003 na 70. ročník festivalu v Cannes a získal Českého leva.• Krátky film Strach z roku 2015 mal premiéru na MFF v San Sebastiáne a získal niekoľko medzinárodných ocenení.• Film Obeť z roku 2022 bol na MFF v Benátkach, má 4 nominácie na Českého leva a je aj kandidátom na Oscara.

Kedy a prečo ste sa rozhodli pre štúdium filmovej réžie a scénaristiky?

- To bolo ešte na strednej škole. Lákalo ma to, aj keď som poriadne nevedel, čo to všetko obsahuje a spoznával som to celé za pochodu.

Michal Blaško (druhý sprava) s kolegami a filmom Obeť na filmovom festivale v Benátkach. Zdroj: archív

Mali ste alebo máte režisérsky vzor?

- Je ich vždy priebežne veľa, pričom pribúdajú stále nové mená a tie staré miznú. Ale nejaký ustálený vzor, ktorý sa u mňa drží dlhodobo, taký asi nie je.

Naplnila realita vaše študentské predstavy? Alebo sú výrazné rozdiely medzi predstavou a realitou?

- Na realitu sme boli pripravovaní od prvého roku školy. Tým, že som začal pracovať ešte počas bakalárskeho štúdia, tak som sa do toho postupne dostal a nebolo to také tvrdé.

